Regione Abruzzo, Ambiente: Imprudente, Una green community anche nella Valle d’Orta

Presentato da sette Comuni il progetto di realizzazione dell’Ecomuseo

Pescara, 31 ott. I parchi da elemento di conservazione ad opportunità di sviluppo sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’Abruzzo, dopo aver ottenuto con il Parco regionale Sirente-Velino la prima Green community come progetto pilota, oggi ha presentato anche la green community della Valle dell’Orta, finanziata a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Segno evidente che questo governo regionale sta programmando l’opportunità offerta dal valore ambiente”.

Lo ha sostenuto, questa mattina, a Pescara, in Regione, il vicepresidente della Giunta regionale ed assessore con delega all’ambiente, Emanuele Imprudente, nel corso di una conferenza stampa nella i sindaci dei Comuni di Salle, Bolognano, Caramanico Terme, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella e Tocco Da Casauria hanno illustrato il progetto di realizzazione dell”Ecomuseo Valle Dell’Orta’.

“Questa Green community mette insieme sette Comuni – ha spiegato Imprudente- in una rete di sistema ambientale diffuso che presenta quattro focus importanti: uno legato all’archeologia, un altro all’architettura, un altro ancora all’acqua e l’ultimo focus legato all’aspetto naturalistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un progetto già finanziato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per circa due milioni trecentomila euro -ha proseguito l’assessore – con l’obiettivo di fare in modo che questo sistema di messa a rete di progettualità, di opere e interventi venga fruito attraverso una mobilità sostenibile e – ha concluso – con un’attenzione particolare all’aspetto energetico, sempre nel segno della sostenibilità ambientale”. US/221031

