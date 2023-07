Regione Abruzzo, Ambiente: Marsilio inaugura nuova sede ARTA a San Salvo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Il presidente: motonave Ermione esempio di efficienza per la tutela del nostro mare San Salvo, 7 lug. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nel primo pomeriggio di oggi, ha inaugurato, a San Salvo, inseme al sindaco, Emanuela De Nicolis, ed al direttore generale dell’ARTA, Maurizio Dionisio, la nuova sede territoriale dell’Agenzia regionale di tutela ambientale – Si tratta di uno dei cinque presidi che supportano la Regione Abruzzo con compiti e funzioni in materia di controlli e monitoraggio ambientale di fattori fisici, chimici, geologici e biologici, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell’aria, delle acque e del suoloì ma anche in materia di formazione ed educazione ambientale oltre che nella predisposizione di studi, ricerche, pareri in ambito di prevenzione, protezione e tutela ambientale anche in collaborazione con le Università della regione – Il presidente Marsilio ha raggiunto San Salvo – recita il testo pubblicato online. partendo dal porto tuiristico di Vasto, a bordo della motonave Ermione dell’ARTA.

“Ringrazio ARTA Abruzzo per aver rimesso in piena efficienza la motonave Ermione – ha esordito Marsilio – infatti, acquistata negli anni ’90, questa imbarcazione era rimasta inutilizzata per un lunghissimo periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. Poi la Regione l’ha assegnata ad Arta Abruzzo che l’ha fatta ristrutturare, arrivando persino in Texas per il suo restyling, ed oggi rappresenta uno dei nostri punti di forza a sostegno delle ricerche e delle analisi per verificatre la qualità delle nostre acque ed in particolare la salute del nostro mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Uno scafo talmente efficiente che anche Regioni confinanti come il Molise e le Marche hanno chiesto di poter utilizzare in convenzione per compiere lo stesso tipo di attività. E’ davvero un orgoglio per l’Abruzzo poichè sono poche le Regioni che dispongono di uno strumento tecnico-scientifio di tale livello”.

Il battello oceanografico di Arta Abruzzo, è stato progettato e costruito appositamente per svolgere attività di monitoraggio marino e costiero – Una delle sue principali peculiarità è, infatti, quella di compiere campagne oceanografiche costiere della durata di diversi giorni – aggiunge la nota pubblicata. L’imbarcazione è dotata di strumentazioni all’avanguardia per poter effettuare monitoraggi chimico-fisici, microbiologici e biologici delle acque marine; studi sull’evoluzione geomorfologia dei fondali e sulla dinamica costiera; studi di fattibilità ed impatto ambientale di opere marittime – recita la nota online sul portale web ufficiale. (REGFLASH) /230707

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it