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Regione Abruzzo, Approvata in giunta l’indennità aggiuntiva per i medici degli istituti penitenziari

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Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 14 apr. – La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che riconosce un’indennità oraria aggiuntiva ai medici di medicina generale che operano all’interno degli istituti penitenziari.Il provvedimento mira non solo a riconoscere concretamente il lavoro svolto dai medici che lavorano nelle case circondariali e negli istituti minorili, ma punta a garantire la continuità assistenziale nelle strutture, evitando – soprattutto nelle ore notturne – traduzioni verso gli ospedali con tutti i disagi di ordine organizzativo e di sicurezza – “Era fondamentale – spiega l’assessore – implementare i livelli assistenziali, conformandoli agli standard delle strutture territoriali regionali e valorizzando la figura del medico operante negli istituti penitenziari, che, oltre a garantire l’erogazione delle prestazioni strettamente sanitarie, è chiamato a rapportarsi costantemente con la direzione penitenziaria e a relazionare all’autorità giudiziaria”. US 260414

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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