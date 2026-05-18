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Regione Abruzzo, Approvato il progetto del CNR sul gioco d’azzardo patologico

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che recepisce il progetto esecutivo redatto dal Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) – attraverso l’Istituto di Fisiologia Clinica Ifc – sul piano regionale sul gioco d’azzardo patologico (Gap).“Nell’ultimo decennio – spiega l’assessore – anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, accanto alle forme di consumo e dipendenza più note (ovvero quelle da sostanze psicoattive) si sono affermati nuovi comportamenti a rischio, il più significativo dei quali è proprio il gioco d’azzardo che ha visto un rapido incremento, diventando di fatto una questione di salute pubblica – La Regione Abruzzo da anni lavora su questa tematica e il provvedimento di oggi segna il rinnovo di un impegno al quale teniamo molto”.Le attività programmate dal nuovo Piano regionale sul Gioco d’Azzardo costituiscono il proseguimento dei Piani regionali sul Gioco d’Azzardo Patologico precedenti per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo e hanno la finalità generale di continuare la costruzione e di consolidare un sistema regionale di intervento, coordinato ed integrato, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo – riporta testualmente l’articolo online.  All’interno di questo quadro il contributo del Cnr si focalizzerà nello sviluppo di una serie di azioni volte principalmente al potenziamento dell’Osservatorio epidemiologico regionale sul gioco d’azzardo – recita il testo pubblicato online. Saranno, ad esempio, eseguite indagini sulle abitudini della popolazione giovanile, analisi sulla domanda e offerta di trattamento sul territorio, percorsi di formazione per gli operatori degli enti del terzo settore su tematiche azzardo-correlate –  “Come Regione, siamo impegnati – aggiunge la Verì – ad attivare sul territorio abruzzese le necessarie attività in collaborazione con tutti gli attori impegnati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno della dipendenza grave, che rappresentano una delle emergenze sulle quali si concentrano gli sforzi del sistema sanitario”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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