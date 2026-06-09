Regione Abruzzo, Approvato in giunta un ulteriore finanziamento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per l’autismo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 9 giu. – La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che assegna alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila un fondo aggiuntivo di oltre un milione e 200mila euro da destinare all’assistenza dei pazienti con disturbi dello spettro autistico – “Nelle scorse settimane – spiega l’assessore – la direzione dell’azienda sanitaria ha formalizzato questa necessità, volta a soddisfare la presa in carico dei pazienti in lista d’attesa – Il competente Servizio del Dipartimento ha immediatamente avviato la necessaria istruttoria tecnico-amministrativa e oggi il provvedimento è stato approvato, fornendo una risposta reale alle legittime aspettative dei pazienti e delle loro famiglie”.La delibera prevede che la Asl possa garantire così le necessità assistenziali rilevate ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale sui Lea (i livelli essenziali di assistenza). “Dal 2022 al 2024 – ricorda la Verì – il budget stanziato per le strutture dedicate ai disturbi dello spettro autistico è passato da poco meno di 2 milioni di euro ad oltre 9 milioni e 650mila euro, con una previsione a fine 2026 di circa 15 milioni 150mila euro – E’ il frutto di un lungo lavoro di riordino iniziato già nel 2019, al momento del mio insediamento, quando non esisteva una cornice chiara e omogenea della rete di assistenza regionale per i disturbi dello spettro autistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Carenze sulle quali la Regione ha garantito un impegno costante, sia per quanto riguarda gli ambulatori dedicati, sia sul fronte dell’assistenza domiciliare, dei centri diurni e di quelli residenziali”. US 260609

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it