Regione Abruzzo, Apre ad Ortona la nuova sede del Centro per l’impiego

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Dopo Roseto e Lanciano è stata la volta di Ortona ad inaugurare la nuova sede del Centro per l’impiego – Stamane al termine di una breve cerimonia, l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca e il sindaco di Ortona Angelo Di Nardo, accompagnati dal consigliere regionale Nicola Campitelli e dal vicesindaco Simone Ciccotelli, hanno aperto al pubblico i nuovi locali in via Palombo Padre Leonardo 39. La nuova sede CPI di Ortona è parte del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego regionali finanziato con fondi statali, in un processo generale di riconversione degli uffici regionali che erogano servizi per il lavoro – riporta testualmente l’articolo online. “Il Piano di potenziamento – ha detto nel corso della cerimonia di inaugurazione l’assessore Magnacca – apre nuove prospettive nel campo dei servizi del lavoro – L’obiettivo è rendere più fruibili e soprattutto più alla portata del cittadino quelle che un tempo sono stati gli uffici di collocamento e che ora sono i nuovi Centri per l’impiego regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La trasformazione non è solo un passaggio di competenze e di nuove funzionalità, ma anche un processo di riconversione fisica con nuove sedi, rinnovate, attrezzate e funzionali – La sede di Ortona risponde a questi requisiti e va a servire un comprensorio storicamente vivace sotto il profilo imprenditoriale e lavorativo”.Finanziata dal Piano di potenziamento regionale, per la nuova sede del CPI la Regione ha trasferito al Comune di Ortona risorse per 500 mila euro che sono servite per acquistare e ristrutturare l’edificio in via Palombo Padre Leonardo – riporta testualmente l’articolo online. Per il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, “l’apertura della nuova sede del Centro per l’Impiego rappresenta un risultato importante per Ortona e per tutto il comprensorio che fa riferimento a questo presidio – Parliamo di un servizio strategico per cittadini, lavoratori e imprese, che potrà finalmente operare in spazi moderni, funzionali e pienamente adeguati alle esigenze dell’utenza – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio la Regione Abruzzo per aver creduto in questo intervento e per il percorso condiviso che ha consentito di superare le criticità emerse durante l’iter amministrativo – aggiunge testualmente l’articolo online. È un investimento che rafforza la rete dei servizi pubblici e conferma l’attenzione verso le politiche del lavoro e lo sviluppo della nostra comunità”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it