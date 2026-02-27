Regione Abruzzo, Aree interne e sviluppo sostenibile al centro dell’incontro tra il Vice presidente Imprudente e l’Ambasciatore del Lussemburgo Schiltz

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Si è svolto a Palazzo Silone all’Aquila, sede della Giunta regionale d’Abruzzo, l’incontro tra il Vice Presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, e l’Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo in Italia, Christophe Schiltz.Il colloquio si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproca disponibilità, confermando la volontà di rafforzare i rapporti istituzionali tra la Regione Abruzzo e il Granducato del Lussemburgo, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura, dell’ambiente e dello sviluppo delle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’incontro è emersa una visione condivisa sul ruolo centrale dei territori rurali e montani nei processi di sviluppo sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abruzzo e Lussemburgo presentano significative analogie: una forte presenza di aree protette, un’agricoltura legata alla dimensione rurale, la valorizzazione dei pascoli e delle produzioni locali come elementi identitari e leve di crescita economica – viene evidenziato sul sito web. Un modello territoriale che dimostra come tutela ambientale e sviluppo possano procedere insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il dialogo con il Granducato del Lussemburgo rafforza un percorso comune orientato alla condivisione di buone pratiche, valorizzando le affinità territoriali come base per future iniziative comuni”, ha dichiarato il Vice Presidente Imprudente – Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della tutela della biodiversità, della gestione sostenibile delle risorse naturali e delle strategie di contrasto allo spopolamento, nella consapevolezza che le aree interne possano rappresentare un presidio fondamentale per l’equilibrio ambientale e sociale dell’Europa – si apprende dal portale web ufficiale.

