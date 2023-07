Regione Abruzzo, Aree interne: Marsilio visita Barrea e Scontrone, gioielli ambientali e culturali

Dal sito della Regione Abruzzo:

(Regflash) – L’Aquila, 28 lug. Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio, ha effettuato oggi una visita istituzionale presso due centri dell’Alto Sangro, Scontrone e Barrea – viene evidenziato sul sito web. Durante gli incontri, accolto da amministratori, cittadini e rappresentanti delle associazioni di volontariato, il Presidente

ha espresso apprezzamento per le importanti risorse ambientali e culturali presenti in queste località poiché, nonostante le sfide legate al rischio marginalizzazione e all’invecchiamento della popolazione, continuino a mantenere il loro fascino restando fonte di grande attrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Scontrone, un suggestivo paese situato a 1038 metri, gode di una posizione strategica essendo confinante con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Barrea, invece, appartenente alla comunità montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia, è una rinomata località turistica grazie alla presenza dell’omonimo lago e del Parco Nazionale d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il presidente è stato accompagnato nelle visite dai rispettivi sindaci, Aldo Di Benedetto e Francesco Melone –

La valorizzazione delle risorse ambientali e culturali presenti in queste zone, nonchè lo sviluppo e il rilancio del turismo, sono stati i temi al centro del dialogo con le amministrazioni locali e con gli attori del territorio durante la visita – Si è discusso anche dell’importanza di promuovere sinergie al fine di sostenere lo sviluppo economico, sociale e turistico delle aree interne, con un occhio di riguardo alle specificità e alle esigenze di ciascuna comunità.

“Questi territori – ha commentato Marsilio – rappresentano un patrimonio prezioso per la nostra regione – Sebbene abbiano affrontato sfide significative, le comunità locali dimostrano una notevole capacità e un grande attaccamento al territorio – recita il testo pubblicato online. È fondamentale che il governo regionale lavori per il rilancio di queste zone, affinché possano diventare un autentico motore di sviluppo per l’intera regione – si apprende dalla nota stampa. La nuova programmazione dei Fondi comunitari offre un’importante opportunità per costruire una strategia che, integrata alle politiche nazionali e regionali dia forza, efficacia e visione alle iniziative intraprese, con particolare attenzione alle specificità di ciascun contesto territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il turismo in questo momento in forte ripresa, deve mantenere i livelli di crescita come importante opportunità di sviluppo”.

Il Presidente Marsilio ha concluso la visita sottolineando l’impegno del governo regionale nel promuovere un’agenda strategica e concertata per il rilancio delle aree interne dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La collaborazione tra istituzioni e comunità locali sarà fondamentale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità future – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi – ha concluso Marsilio – a Scontrone – ho avuto anche il piacere di complimentarmi con Daniele D’Onofrio, atleta delle Fiamme Oro, originario del paese”. K.S. 230728

