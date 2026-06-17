Regione Abruzzo, Aree interne: Quaglieri, al via i Punti Digitali nei 17 Comuni delle “Valli della Tecnologia”

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Prenderanno il via dalla prossima settimana i Punti Digitali nei 17 Comuni coinvolti nel progetto “Le Valli della Tecnologia”. Conclusa la fase organizzativa, il servizio sarà attivato progressivamente secondo un calendario già condiviso con le amministrazioni comunali aderenti.L’iniziativa rappresenta uno dei primi interventi operativi del progetto “Le Valli della Tecnologia”, promosso dalla Regione Abruzzo, coordinato da Federmanager Abruzzo Molise nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Ente regionale e sviluppato attraverso il lavoro della Cabina di Regia del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Abruzzo Progetti S.p.A. garantirà il supporto operativo per l’avvio e la gestione del servizio nei territori interessati.«Portare servizi digitali nei Comuni significa offrire risposte concrete ai cittadini e rafforzare le opportunità di sviluppo delle aree interne – dichiara l’assessore regionale con delega alle Aree Interne, Mario Quaglieri –. Con i Punti Digitali l’innovazione diventa uno strumento di prossimità, capace di semplificare la vita quotidiana delle persone e di rendere i servizi pubblici più accessibili ed efficienti».I Punti Digitali offriranno gratuitamente ai cittadini assistenza e accompagnamento nell’utilizzo dei principali servizi online della Pubblica Amministrazione – Sarà possibile ricevere supporto per SPID e Carta d’Identità Elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi INPS, PagoPA, certificazioni online e altre pratiche digitali.«Con l’attivazione dei Punti Digitali nei Comuni del progetto “Le Valli della Tecnologia”, Abruzzo Progetti conferma il proprio impegno a sostegno dei territori e delle comunità locali – afferma l’amministratore unico di Abruzzo Progetti S.p.A., Pasqualino Di Cristofano –. L’obiettivo è accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e contribuire a ridurre il divario tecnologico, soprattutto nelle aree interne della regione».Il progetto coinvolge i Comuni di Balsorano, Bisegna, Canistro, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco e Villavallelonga – si apprende dal portale web ufficiale. «L’avvio dei Punti Digitali rappresenta un importante passaggio operativo del progetto “Le Valli della Tecnologia”, un percorso che punta a rafforzare innovazione, servizi di prossimità e sviluppo territoriale», sottolinea la Program Manager del progetto, Sara Cirone – si apprende dalla nota stampa. «Federmanager Abruzzo Molise ha scelto di mettere a disposizione competenze ed esperienze per contribuire alla crescita delle aree interne – conclude la presidente Franca Camplone –. Crediamo che innovazione digitale e intelligenza artificiale possano rappresentare strumenti di sviluppo economico e sociale, migliorando la qualità della vita delle comunità locali – aggiunge la nota pubblicata. I riscontri raccolti sul territorio confermano un forte interesse dei cittadini verso queste opportunità, a prescindere dall’età».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it