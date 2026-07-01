Regione Abruzzo, Aree interne: Quaglieri, al via l’assistenza domiciliare per i fragili con le Valli della tecnologia

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Entra nella fase operativa il progetto “Le Valli della Tecnologia” con l’avvio del servizio di assistenza domiciliare dedicato alle persone inserite nel percorso di Dimissioni Protette, realizzato grazie alla collaborazione con l’Ambito Sociale Distrettuale Marsica, che ha potenziato il servizio di domiciliarità per accompagnare e monitorare i pazienti dopo la dimissione ospedaliera, favorendo la continuità assistenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella prima fase sono stati presi in carico tutti gli utenti che hanno aderito al servizio, residenti nei Comuni di Collelongo, Villavallelonga, San Benedetto dei Marsi, Civitella Roveto, Morino, Luco dei Marsi, Trasacco, Balsorano e Pescina, con la possibilità di estendere progressivamente l’intervento ad altri cittadini interessati – Il percorso proseguirà nei prossimi mesi attraverso il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, il monitoraggio delle attività e l’integrazione con le ulteriori azioni previste dal progetto, dedicate al telemonitoraggio, alla telemedicina e allo sviluppo delle infrastrutture digitali di prossimità.“Le aree interne hanno bisogno di servizi capaci di raggiungere le persone nei luoghi in cui vivono, soprattutto quando si tratta di anziani, pazienti fragili e famiglie che affrontano una fase delicata successiva alla dimissione ospedaliera – dichiara l’assessore regionale Mario Quaglieri –. L’avvio dell’assistenza domiciliare rappresenta un risultato concreto e dimostra quanto sia importante costruire una collaborazione stabile tra istituzioni, amministrazioni locali, sistema sociosanitario e servizi sociali – precisa la nota online. La Regione continuerà a sostenere questo percorso affinché possa consolidarsi e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle comunità”.Il servizio prevede l’impiego di operatori socio-sanitari che, sulla base dei bisogni delle persone assistite, garantiscono attività di supporto alla persona, assistenza di base, aiuto nella gestione quotidiana e monitoraggio delle condizioni di fragilità, contribuendo anche a intercettare tempestivamente eventuali situazioni di bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’attivazione del servizio rappresenta uno dei primi risultati concreti del percorso dedicato alla salute, all’assistenza domiciliare e ai servizi di prossimità sviluppato nell’ambito del progetto “Le Valli della Tecnologia”.Per Franca Camplone, presidente di Federmanager Abruzzo e Molise: “Questo risultato dimostra come innovazione e competenze manageriali possano tradursi in servizi concreti per le persone – si apprende dalla nota stampa. “Le Valli della Tecnologia” non è soltanto un progetto di innovazione digitale, ma un nuovo modello di governance territoriale che mette in rete istituzioni, sanità, servizi sociali e competenze professionali – Federmanager ha creduto fin dall’inizio in questa visione e continuerà a offrire il proprio contributo affinché il progetto diventi un modello replicabile anche in altri territori, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e vicinanza ai cittadini, soprattutto ai più fragili”.Il progetto “Le Valli della Tecnologia” coinvolge i 17 Comuni delle Valli del Giovenco, Vallelonga e Valle Roveto, appartenenti all’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, ente gestore dell’Ambito Sociale Distrettuale Marsica, con l’obiettivo di costruire un modello territoriale capace di integrare assistenza alle persone fragili, innovazione tecnologica, servizi digitali e strumenti per rendere sempre più accessibili i servizi essenziali nelle aree interne – “Fin dall’avvio del progetto abbiamo lavorato perché l’innovazione producesse benefici concreti nella vita quotidiana delle persone – sottolinea Sara Cirone, Program Manager de “Le Valli della Tecnologia” –. L’attivazione dell’assistenza domiciliare rappresenta un primo importante passo operativo e crea le condizioni per integrare progressivamente questi servizi con le attività di telemonitoraggio, telemedicina e salute digitale previste dal progetto”.“Il servizio di assistenza domiciliare – evidenzia Sabrina Frezza, responsabile dei Servizi Sociali dell’Ambito Sociale Distrettuale Marsica – intende garantire un approccio multidisciplinare alla pianificazione della dimissione e alla continuità delle cure, sviluppando un modello integrato di presa in carico e di gestione coordinata degli interventi sociosanitari, con l’obiettivo di assicurare una risposta sempre più efficace ai bisogni delle persone fragili».“È un privilegio collaborare a un progetto così ambizioso come “Le Valli della Tecnologia” – conclude il presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, Settimio Santilli –. Un’iniziativa rivolta alle fasce più fragili della popolazione che promuove nuove sinergie tra istituzioni, management e privato sociale, sviluppando strategie innovative per rafforzare e diversificare la rete dei servizi nelle aree interne”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it