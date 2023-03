Regione Abruzzo, Aree interne: Quaglieri un aiuto concreto per le famiglie

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Presentato oggi progetto di sostegno alla genitorialità L’Aquila, 14 mar. È stato presentato questa mattina, a Pero dei Santi, il progetto di inclusione e di coesione sociale “Sostegno alla genitorialità”, rivolto ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo “E. Mattei” di Civitella Roveto e agli operatori della scuola e del sociale, alla presenza dell’assessore regionale alle aree interne, Mario Quaglieri – precisa la nota online. Sono intervenuti Sara Cicchinelli, sindaco di Civita D’Antino, Augusto Barile, sindaco di Lecce nei Marsi e il dirigente scolastico Francesco Di Girolamo – recita il testo pubblicato online. Il sostegno alla genitorialità è un intervento rivolto agli adulti che incontrano alcune difficoltà e problematiche nel loro ruolo genitoriale – si apprende dalla nota stampa.

“L’obiettivo del progetto – ha spiegato l’assessore Quaglieri – è fornire strumenti conoscitivi di comunicazione e ascolto che facilitino le relazioni in ambito familiare permettendo maggiore consapevolezza dei reali bisogni dei figli in relazione all’età. E’ necessario attivare le competenze giuste nella gestione dell’educazione dei figli e, in particolare, nelle situazioni di criticità così come è importante acquisire strumenti concettuali per migliorare l’apporto dei genitori alla elaborazione del “Patto di corresponsabilità” rafforzando le competenze degli operatori del sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio i sindaci di Civita e Lecce per la disponibilità, il coinvolgimento e l’interesse mostrato verso queste tematiche”.

L’intervento si configura come un progetto pilota sperimentale che potrà essere replicato anche negli altri Istituti dell’area interna Giovenco-Valle Roveto – K.S. 230314

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it