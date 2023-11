Regione Abruzzo, Aree interne: Quaresimale, anche la tappa del Giro d’Italia a Prati di Tivo conferma attenzione verso il territorio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

A Teramo un evento dei 5 anni di governo regionale

Teramo, 24 nov. – “Abbiamo voluto confrontarci con i cittadini e con gli amministratori per fare il punto della situazione e per comunicare tutte le misure che abbiamo messo in campo per proiettare queste zone verso il futuro creando lavoro, realizzando inclusione sociale, riducendo l’abbandono e valorizzando i territori per favorire nuovi insediamenti”.

Così l’assessore regionale Pietro Quaresimale a margine dell’evento “Presente e futuro delle aree interne” che si è tenuto a Teramo, al Teatro Comunale alla presenza, tra gli altri, del presidente della giunta regionale Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento rientra nell’ambito dell’iniziativa “5 anni di lavoro senza confini – aggiunge la nota pubblicata. Traguardi raggiunti e sfide future”. “Si tratta di areee che hanno bisogno di sostegno perché negli anni hanno subito gradualmente un processo di marginalizzazione – ha proseguito Quaresimale – ma tante sono le azioni che abbiamo messo in campo a partire dai contributi per la residenzialità, per i nuovi nascituri ma anche e soprattutto per viabilità, infrastrutture, dissesti idrogeologici – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo è rilanciare queste zone anche a livello di infrastrutture digitali – aggiunge la nota pubblicata. Tra l’altro, nell’ambito della mia delega, a breve nascerà il primo centro per l’impiego digitale in modo che tanta gente dell’entroterra che ha difficoltà ad arrivare fino a Teramo possa fare dei colloqui a distanza per cercare di trovare un’occupazione – Questo significa venire incontro alle esigenze della popolazione e guardare con attenzione ai bisogni dei cittadini abruzzesi dei piccoli comuni – precisa il comunicato. Si prevede, infatti, la digitalizzazione di una serie di servizi per l’erogazione di documenti, attestati e certificazioni, necessari al lavoratore per rispondere ad un’offerta di lavoro oppure ottenere o mantenere misure di sostegno al reddito oppure al welfare lavorativo – Lo Sportello digitale del Centro per l’impiego permetterà in sostanza di avere on line documenti che al momento possono essere reperiti solo recandosi ai Centri per l’impiego – Anche il Giro d’Italia ha rappresentato un segnale chiaro di interesse per Teramo e il suo comprensorio dove abbiamo portato un evento di portata mondiale nel 2023 che ha consentito grande visibilità. Anche per il 2024 ci apprestiamo ad accogliere la carovana rosa con tappa a Prati di Tivo – recita il testo pubblicato online. Un evento che ho sostenuto fortemente”. KS231124

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it