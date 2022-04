Regione Abruzzo, Aric: Marsilio, domani conferenza stampa su bilancio attività emergenziali

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 04 apr. Si terrà domani, martedì 5 aprile, alle 11, all’auditorium “Piervincenzo Gioia” di Palazzo Silone, una conferenza stampa per illustrare il bilancio di attività svolte dall’Agenzia regionale per l’Informatica e la committenza nel periodo di massima emergenza sanitaria da Covid-19 e per salutare il nuovo direttore Aric. Sarano presenti Marco Marsilio, Presidente della giunta regionale, la dirigente Daniela Valenza, già Commissario straordinario Aric e il direttore Donato Cavallo – aggiunge testualmente l’articolo online. KS 220404

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it