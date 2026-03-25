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Regione Abruzzo, Arrostiland 2026: la Regione Abruzzo potenzia il servizio ferroviario in occasione dell’evento

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:In occasione della manifestazione “Arrostiland 2026”, che si svolgerà a Mosciano Sant’Angelo il prossimo 6 Aprile, la Regione Abruzzo ha disposto un significativo potenziamento del servizio ferroviario per far fronte al grande afflusso di visitatori previsto – riporta testualmente l’articolo online. Ad annunciarlo è l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, che sottolinea come “l’obiettivo sia garantire un sistema di mobilità efficiente, sicuro e in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti che parteciperanno all’evento”.Nel dettaglio, per la giornata del 6 aprile sono state autorizzate 12 corse straordinarie, in aggiunta al servizio ordinario – recita il testo pubblicato online. Il piano prevede inoltre la disponibilità di due treni di scorta pronti all’utilizzo nelle fasce orarie mattutine e serali, il supporto di autobus dedicati nelle ore di maggiore afflusso e il rafforzamento del personale di assistenza nelle principali stazioni interessate – si apprende dalla nota stampa. “Si tratta di un intervento importante che consentirà di aumentare la capacità di trasporto e di migliorare i livelli di sicurezza in occasione di un evento così partecipato – aggiunge D’Annuntiis – Una risposta concreta che va nella direzione di sostenere lo sviluppo turistico, valorizzare le tradizioni e promuovere le eccellenze culturali del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ogni anno Arrostiland richiama migliaia di persone che raggiungono la località scelta dagli organizzatori per passare una giornata all’insegna della tradizione abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale.  Arrostiland è una festa per coloro che vorranno trascorrere le festività pasquali nella nostra bellissima regione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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