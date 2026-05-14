Regione Abruzzo, ARTEPARCO 2026: Marsilio, l’arte contemporanea valorizza il patrimonio naturale e rafforza l’identità culturale

Regione Abruzzo, ultime dal sito:È stata presentata oggi, negli spazi del MAXXI L’Aquila, la IX edizione di ARTEPARCO, il progetto che coniuga arte contemporanea e natura nel contesto del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, la Presidente della Fondazione MAXXI Emanuela Bruni, il fondatore di ARTEPARCO Paride Vitale e il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata – si legge sul sito web ufficiale. L’edizione 2026 vedrà protagonista l’artista Hilario Isola, autore della nuova opera site specific che entrerà a far parte del percorso permanente di installazioni ambientali ospitate nel territorio del Parco – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della presentazione è stato sottolineato il valore culturale e turistico di un’iniziativa capace di mettere in relazione linguaggi artistici contemporanei, tutela ambientale e promozione del territorio – recita il testo pubblicato online. “ARTEPARCO rappresenta un’esperienza di grande valore per l’Abruzzo – ha dichiarato il Presidente Marsilio – perché riesce a creare un dialogo originale tra arte, paesaggio e identità dei luoghi – aggiunge la nota pubblicata. È un progetto che valorizza il patrimonio naturalistico regionale attraverso la cultura contemporanea e contribuisce a rafforzare l’attrattività della nostra regione anche nei circuiti nazionali e internazionali dell’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa ha trovato in Abruzzo, regione dei parchi, il terreno naturale per crescere e consolidarsi – precisa la nota online. Ringrazio l’organizzazione per la lungimiranza e lo spirito d’iniziativa che hanno permesso di portare artisti di fama internazionale nei nostri territori, costruendo negli anni un vero museo diffuso all’aperto”.La presentazione è stata seguita dall’opening della mostra ‘ARTEPARCO. Arte nella natura’, a cura di Fanny Borel.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 01, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it