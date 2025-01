Regione Abruzzo, Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, Marsilio: “L’ingegnere Mauro Palmieri nuovo direttore generale”

Dal sito della Regione Abruzzo:– L’Aquila, 29 gen – Sarà l’ingegnere Mauro Palmieri il nuovo direttore generale della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha selezionato il nome del sostituto del dottor Thomas Schael che il primo marzo prenderà servizio a Torino – Il dottor Palmieri, direttore UOC Patrimonio e Sicurezza della Asl di Frosinone, già nelle prossime settimane sarà in Abruzzo per avviare il passaggio delle consegne e prendere contatto con la realtà abruzzese, al fine di cominciare la sua attività subito dopo la partenza del dottor Schael, in soluzione di continuità.“Ho condiviso con l’assessore Verì la scelta dell’ing. Palmieri soprattutto alla luce della sua grande esperienza nel campi dell’edilizia sanitaria, avendo realizzato non meno di sei ospedali nella sua carriera dirigenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La persona giusta per una Asl fortemente impegnata nella realizzazione di due nuovi ospedali, la ristrutturazione dei restanti e l’attuazione del Pnrr”, ha dichiarato il presidente Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. 2025/01/29

