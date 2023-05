Regione Abruzzo, Asl L’Aquila: vertice in Procura sull’attacco hacker

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Aquila, 19 mag. – Questa mattina il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato il Procuratore della Repubblica presso il tribunale dell’Aquila, dott. Michele Renzo – Al centro del colloquio gli sviluppi dell’inchiesta sull’attacco hacker che ha colpito l’Asl 1. Le indagini proseguono in un clima di piena e totale collaborazione, con il coinvolgimento delle massime istituzioni locali e nazionali deputate allo scopo – recita il testo pubblicato online. E’ stata ribadita l’opportunità di mantenere la linea del riserbo sui contenuti tecnici dell’attacco e delle relative indagini, nonché sull’attività di ripristino in corso da parte dell’azienda sanitaria, che continuerà a fornire quotidiani aggiornamenti per dare le informazioni di servizio utili all’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. Come già sottolineato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la Procura torna ad avvisare che l’accesso, la consultazione, la diffusione e la pubblicazione di dati sensibili illegalmente diffusi sulla rete integra a sua volta fattispecie di reato penalmente perseguibili – precisa la nota online. US/230519

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it