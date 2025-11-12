Regione Abruzzo, Assegnati 105 milioni di euro, entro la fine dell’anno l’appalto per il nuovo ospedale di Vasto

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 12 nov. – La giunta regionale, nella seduta odierna, ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 che destina il finanziamento statale di oltre 105 milioni di euro alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Vasto – Si tratta del passaggio burocratico propedeutico all’avvio della gara per l’appalto integrato che mette a bando la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera e che segue il decreto del Ministero della Salute del 28 luglio scorso – “Dopo decenni di immobilismo – sottolinea l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – questo governo regionale, con atti concreti, sta procedendo a grandi passi verso la costruzione del nuovo ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il primo ottobre scorso era arrivato il parere favorevole all’unanimità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto del nosocomio, che prevede 239 posti letto e un investimento complessivo di 149 milioni di euro”.Nel frattempo gli uffici della Asl Lanciano-Vasto-Chieti sono al lavoro sulla procedimentalizzazione dell’appalto per il San Pio, che sarà pubblicato entro la fine dell’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. US 251112

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it