Regione Abruzzo, Assestamento bilancio: Imprudente, oltre 7 mln per il settore primario

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Assessore: Agricoltura al centro della politica regionale

Pescara, 9 ago – recita il testo pubblicato online. “Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio in serata – annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente – è stato dato il via libera ad importanti misure finanziarie di sostegno al settore agricolo, per oltre 7 milioni di euro complessivi”. “Sono molto soddisfatto – prosegue Imprudente – per l’attenzione che la maggioranza e l’intera assise regionale hanno voluto dimostrare destinando gran parte delle risorse disponibili a favore del comparto primario, che a causa di eventi climatici estremi ed effetti del conflitto ucraino hanno subito danni e perdite, rappresentando l’esigenza di supporto da parte delle Istituzioni e della Regione”. Il Consiglio regionale ha infatti deliberato il finanziamento di 3 milioni di euro quale quota regionale per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), 2,5 milioni di euro come contributo per l’accesso al credito e la riduzione dei tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle imprese agricole, atteso dalle aziende agricole che hanno avuto i danni derivati dal maltempo (peronospera ed altro), 750.000 euro per il sostegno in favore degli apicoltori, 767.000 euro a favore delle imprese di pesca per la copertura del bando regionale Ucraina per il rincaro dei prezzi, 250.000 euro per aumentare il plafond per i ristori per i danni da fauna selvatica alle colture e 50.000 euro per i distretti agroalimentari di qualità (DAQ). “La giunta regionale, – conclude Imprudente – procederà all’approvazione delle modalità di erogazione dei fondi per l’accesso al credito e l’apicoltura, mentre per PSR e imprese di pesca gli stanziamenti saranno “pronto-spesa”, andando a finanziare misure e bandi già istruiti”. US/230809

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it