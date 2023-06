Regione Abruzzo, Ater L’Aquila: Imprudente, aperto cantiere a Ortucchio finanziato con fondi PNRR

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Soddisfazione per avvio primo intervento per riqualificare il patrimonio edilizio – L’Aquila – Ha preso il via questa mattina da Ortucchio la prima opera del piano di ordinaria e straordinaria manutenzione di 16 edifici di proprietà dell’Azienda di edilizia residenziale pubblica (Ater) dell’Aquila, finanziati con oltre 13,6 milioni di euro, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Si tratta di un intervento per riqualificare il patrimonio immobiliare Ater in alcuni comuni della provincia dell’Aquila, teso al miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche, alla riqualificazione degli spazi pubblici e alla riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche – Il Piano, approvato a inizio anno dal Consiglio di amministrazione dell’Ater aquilana, è stato accolto nella sua quasi interezza dalla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

“Si tratta di un’importantissima operazione di rinnovamento e riqualificazione del patrimonio edilizio di Ater – commenta il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente – il primo cantiere che viene aperto con i fondi del PNRR, frutto di uno straordinario lavoro di pianificazione e programmazione svolto dal presidente dell’Ater Isidoro Isidori, dalla governance e dall’intera struttura dell’Azienda per l’edilizia residenziale – Un’ottima notizia per gli abitanti di Ortucchio – continua il vice presidente – dopo anni di sacrifici e di enormi disagi – precisa il comunicato. È solo un primo step di lavori cui seguirà una serie di interventi che, nell’arco di un mese, partiranno in tutta la provincia dell’Aquila”. us 230605

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it