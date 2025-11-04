- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Regione Abruzzo, Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il CUP

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 3 nov. – La Regione, le Asl e i Cup (i centri unici di prenotazione) non inviano alcun sms agli utenti che inviti a contattare gli uffici attraverso un numero che inizia con 893.Lo precisa l’Assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini – precisa la nota online. Messaggi provenienti da un fantomatico Centro Unico Primario CUP in cui si chiede di comporre un numero a tariffazione speciale (893 appunto) per “importanti comunicazioni”.Si tratta di una truffa, già utilizzata in danno di altre pubbliche amministrazioni negli ultimi mesi, che gli uffici regionali provvederanno a segnalare alle autorità competenti.L’invito ai cittadini, dunque, è di ignorare il messaggio e cancellarlo – aggiunge testualmente l’articolo online. US 251103

