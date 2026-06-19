Regione Abruzzo, Attività produttive: Magnacca, Abruzzo tra le regioni più dinamiche d’Italia

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 19 giu. –“Abruzzo che cresce, rispetto ad altre regioni italiano che invece faticano – Performance positiva dell’Abruzzo che viene confermata dalle stime dallo Svimez per il 2025 che vedono per la nostra regione una crescita del prodotto interno lordo dell’1,9 per cento – recita il testo pubblicato online. E’ il secondo valore assoluto migliore in Italia dopo il Lazio – Dato che ha trovato sostegno grazie al comparto industriale (+1,35), con una forte spinta sostenuta dalle attività delle costruzioni (+21,9%) e dal settore agricoltura (7,1%). Numeri che comportano una variazione di crescita nel periodo 2022/2025 dell’11,8 per cento”. Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nell’esaminare le stime anticipate dall’ultimo rapporto dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno – Svimez per l’anno 2025 che segnala l’indice positivo della crescita abruzzese posizionando la nostra regione ai vertici delle classifiche nazionali, dimostrando la capacità del territorio di trasformare le risorse in opportunità di crescita e sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’Abruzzo che si conferma una regione che costruisce il suo futuro contribuendo a mantenere il Pil nazionale grazie al dinamismo delle imprese – La diretta conseguenza, come dimostrano i dati Istat del primo trimestre di quest’anno, con una maggiore occupazione e la conseguente diminuzione della disoccupazione – Stime per il 2025 del Pil – prosegue l’assessore Magnacca – con un tasso di crescita maggiore a fronte 0,5% del nord e di una media nazionale dell’0,7%. Conforta il dato del comparto industriale che pur con il suo dato positivo 1,35% dimostra la vitalità di un settore che ci auguriamo possa continuare a crescere”. (REGFLASH)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it