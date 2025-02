Regione Abruzzo, Attività produttive: Magnacca, L’Abruzzo potrà beneficiare del bonus ZES

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 22 feb. “Buone notizie per l’Abruzzo che potrà beneficiare del bonus ZES, l’incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo – Prende ufficialmente il via questa misura per l’esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili”. Ad annunciarlo l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca per commentare il decreto attuativo firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze – La misura prevista dall’articolo 24 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) e finanziata con 591,4 milioni di euro fino al 2027 nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno tra le quali è inserito l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Come sottolinea il ministro Marina Calderone – evidenzia l’assessore Magnacca – questo bonus si inserisce in una strategia a 360 gradi che il Governo Meloni per promuovere l’occupazione, ridurre i divari territoriali e sostenere il tessuto produttivo italiano”. Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti, che in Abruzzo tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale da impiegare – Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le imprese interessate devono inoltrare richiesta telematica all’Inps, indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista – si legge sul sito web ufficiale. Il bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. US/250222

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it