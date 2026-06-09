Regione Abruzzo, Attivo da oggi il nuovo numero unico 116 117 per l’assistenza sanitaria non urgente

Regione Abruzzo, la nuova nota online:È attivo da oggi, su tutto il territorio regionale, il nuovo Numero Europeo Armonizzato 116 117 dedicato alle cure sanitarie non urgenti e ai servizi territoriali.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.Il numero, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, completamente gratuito e raggiungibile sia da telefono fisso che mobile, permette di ottenere consulenze e indicazioni sanitarie in situazioni non di emergenza (per queste ultime il numero a cui fare riferimento resta il 112), entrare in contatto con il servizio di Continuità assistenziale (l’ex guardia medica) e ricevere informazioni sui servizi sanitari territoriali. Contestualmente all’entrata in funzione del 116 117 sono state disattivate le precedenti numerazioni telefoniche delle singole Asl, componendo le quali un messaggio registrato informerà del nuovo servizio – recita il testo pubblicato online. “Questo nuovo numero – sottolinea l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – rappresenta uno dei tasselli fondamentali del piano di riordino della rete territoriale regionale – Come Regione abbiamo portato avanti un progetto comune tra tutte le aziende sanitarie, con capofila la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che permetterà al cittadino di avere a disposizione un canale unico, semplice e immediato, per quelle situazioni non urgenti (come un malanno di stagione, un disturbo lieve o l’assistenza per le patologie croniche) nelle quali non è necessario rivolgersi al 112 oppure recarsi al pronto soccorso, che potranno quindi concentrare i propri sforzi sulla gestione delle emergenze”.Gli operatori della centrale unica 116 117 forniranno all’utente tutte le indicazioni sul percorso assistenziale più appropriato per la situazione riferita, dirottando se necessario la segnalazione ai servizi di emergenza-urgenza – La centrale operativa regionale è stata realizzata a Guardiagrele, a seguito dell’aggiudicazione della gara comunitaria avvenuta a fine 2024. L’investimento complessivo è stato pari a 2 milioni e mezzo di euro, interamente finanziati con fondi regionali.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it