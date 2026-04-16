Regione Abruzzo, Aumentano le strutture dedicate all’autismo: approvato il nuovo fabbisogno triennale

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera sul fabbisogno assistenziale triennale 2026-2028 per i disturbi dello spettro autistico, all’interno del quale sono declinate prestazioni di natura ambulatoriale e domiciliare, posti letto residenziali e centri diurni. “Il provvedimento – spiega l’assessore – è stato redatto sulla base delle indicazioni ricevute dalle singole Asl, che hanno monitorato con attenzione l’andamento dei nuovi casi e le attuali liste d’attesa – Entro la fine del 2026, dunque, sarà pienamente operativa la nuova rete per i disturbi dello spettro autistico, con un potenziamento dell’offerta delle strutture pubbliche”. Nel dettaglio, i posti letto dei Centri diurni passano dai 264 previsti nel documento di fabbisogno del 2024 agli attuali 395 e il numero degli ambulatori da 40 a 55. “In questi anni la Regione – continua – ha comunque costantemente aumentato le risorse destinate all’autismo, cercando di rispondere concretamente alle legittime istanze dei pazienti e delle loro famiglie: nel 2022 erano circa 2 milioni di euro, nel 2024 oltre 9 milioni, a fine 2026 supereremo i 15 milioni”.L’atto rappresenta un documento dinamico e potrà essere oggetto di successiva integrazione, aggiornamento o rimodulazione, anche in considerazione della rapida evoluzione delle esigenze connesse al trattamento dei disturbi dello spettro autistico, alle risultanze del monitoraggio costante delle liste d’attesa e della mobilità passiva, così da garantire la costante aderenza del sistema di offerta ai reali bisogni assistenziali del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it