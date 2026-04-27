Regione Abruzzo, Automotive: il ministro Urso incontra le Regioni in attesa del piano Stellantis

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Questa mattina il ministro delle Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha riunito a Roma le Regioni italiane dell’automotive per fare il punto della situazione a distanza di alcuni mesi dall’ultimo Incontro dello scorso gennaio e alla vigilia della prossima presentazione del nuovo piano Stellantis.Al tavolo di confronto ha partecipato da remoto l”assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca che evidenzia come, seppur sia stato compiuto un pezzo di strada nell’approccio tecnologico sulla futura mobilità pubblica e privata dalla parte della Commissione Europea, non sono ancora stati concretizzati gli auspicati cambiamenti di prospettiva – si apprende dal portale web ufficiale. L’assessore ha suggerito alcune modalità di attuazione degli strumenti previsti dal fondo automotive al fine di facilitare la realizzazione di progetti da parte delle imprese semplificando le procedure di accesso agli incentivi – “Stiamo completando la stesura del PRRI – ha spiegato l’assessore Magnacca – per permettere la stabilizzazione e l’innovazione del sistema produttivo del settore automotive abruzzese”.L’assessore conclude: “Siamo in attesa di conoscere il piano industriale di Stellantis, che verrà presentato nel prossimo mese di maggio, atteso che sia coerente con l’annunciato Piano Italia in termini produttivi e occupazionali e in particolare la conferma dello stabilimento di Atessa come centrale per la produzione europea dei veicoli commerciali del gruppo presieduto da Antonio Filosa, ribadito nel corso dell’odierno incontro al Mimit dal ministro Urso”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it