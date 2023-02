Regione Abruzzo, Automotive: incontro istituzionale con la Denso

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara 23 feb– Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questa mattina il direttore delle risorse umane della Denso, Alfonso Orfanelli, nell’ambito degli incontri istituzionali con le aziende del settore automotive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ stata l’occasione per esaminare e discutere le prospettive di sviluppo e di rilancio della presenza dell’azienda sul territorio regionale e del sostegno che la Regione Abruzzo e le istituzioni pubbliche possono garantire, anche attraverso la nuova programmazione dei fondi europei, per il sostegno alle politiche industriali del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. U.S. 2023/02/23

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it