Regione Abruzzo, Automotive: Magnacca, bene annuncio Stellantis produzione di Large Van elettrici

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 25 nov. – “Apprendiamo la notizia che ad Atessa, stabilimento d’eccellenza del gruppo Stellantis, ci sarà l’avvio della produzione dei Large Van elettrici per tutti i 5 brand dei veicoli commerciali leggeri – precisa la nota online. Ora attendiamo di conoscere meglio i dettagli dell’investimento e le ricadute occupazionali”. A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca a seguito da comunicazioni ricevute dall’Ufficio relazioni istituzionali di Stellantis con le quali si annunciano la produzione di veicoli elettrici commerciali in Abruzzo – “Notizia assolutamente positiva ma che ci spinge a sperare che possa cessare il prima possibile anche l’utilizzo degli ammortizzatori, ben sapendo che ancora le incertezze dei mercati sono tali per cui non sarà così rapido il rientro verso il regime di normalità. Il presidente Marco Marsilio si è impegnato affinché fosse chiarito il futuro dello stabilimento abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Annuncio che rafforza l ‘impegno annunciato dai Stellantis, che assicurava la produzione ad Atessa con una programmazione fino al 2030, nel corso dell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14 novembre con il ministro Urso – sottolinea Magnacca – al quale ho partecipato che va nella direzione richiesta di un impegno concreto dell’azienda in Italia ma soprattutto in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Impegno di Stellantis verso la sostenibilità ambientale con la riduzione delle emissioni di carbonio con investimenti si spera cospicui ad Atessa, riconosciuto punto di riferimento mondiale nella produzione dei Van, ed ora anche con la produzione di veicoli Bev”, conclude l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. COM.ASS. 241125

