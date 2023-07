Regione Abruzzo, Automotive; Marsilio “Via libera accordo con Infineon Technologies grazie ad Urso”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 21 lug – “Il settore automotive in Abruzzo cresce ulteriormente grazie all’approvazione dell’accordo per l’innovazione con Infineon Technologies Italia, notizia che ho appreso con grande soddisfazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Ringrazio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per aver dato la definitiva approvazione alla stipula di questo accordo, che ha come obiettivo il miglioramento dell’affidabilità dei sistemi e dei componenti elettronici nel settore automotive tramite l’utilizzo di intelligenza artificiale e che verrà realizzato in Abruzzo oltre che in Emilia Romagna e in Veneto – riporta testualmente l’articolo online. Un progetto che ha coinvolto anche l’università dell’Aquila qualificando ulteriormente le eccellenze del nostro territorio”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 2023/07/21

