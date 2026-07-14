Regione Abruzzo, Automotive, Stellantis conferma un investimento da un miliardo di euro per Atessa

Dal sito della Regione Abruzzo:“Al tavolo dell’Automotive il Ceo Europa di Stellantis ha confermato l’investimento per un miliardo di euro destinato ad Atessa per i prossimi 5 anni con la ripresa a regime della produzione e l’azzeramento della cassa integrazione – Una notizia straordinaria per l’Abruzzo, con risorse le più cospicue rispetto agli altri siti produttivi in Italia e in Europa”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, a margine del tavolo automotive svoltosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) alla presenza del ministro Adolfo Urso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’assessore Magnacca, pur esprimendo forte apprezzamento per la nuova strategia industriale del gruppo Stellantis focalizzata su ricerca e innovazione, pone una condizione imprescindibile per il futuro del territorio: “In questa nuova fase è fondamentale tenere unita e valorizzare l’intera filiera abruzzese dell’automotive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Regione Abruzzo abbiamo chiesto formalmente a Stellantis e al Ministero di assumere una responsabilità forte, chiara e tangibile nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici dell’indotto – recita il testo pubblicato online. Senza una reale tutela dell’occupazione ad Atessa, sia nel sito principale sia nelle aziende della componentistica, che ne costituiscono il cuore pulsante, ogni investimento rischierebbe di rivelarsi improduttivo, impoverendo il nostro tessuto economico, sociale e industriale».Il tavolo ministeriale ha condiviso in maniera unanime una forte convergenza sul fatto che l’epicentro della crisi dell’automotive sia da rintracciare in Europa e in decisioni ideologiche che hanno gravemente compromesso il settore automobilistico – riporta testualmente l’articolo online. “Grazie all’azione diplomatica e pragmatica del Governo italiano, guidato dal ministro Urso, si sta finalmente portando avanti un processo di riforma – spiega l’assessore – che mette al centro il principio della neutralità tecnologica, la revisione del regolamento sulle emissioni e del sistema delle multe, che dovrebbe avvenire il prossimo 17 luglio – recita il testo pubblicato online. Tuttavia, le decisioni europee tardano ad arrivare rispetto a un’urgenza quotidiana che pesa sulle famiglie e sulle imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Regione Abruzzo stiamo lavorando da tempo in questa direzione, facendo sentire la nostra voce sia all’interno del Comitato delle Regioni europee con il presidente Marsilio e sia nell’Ara (Alliance of European Regions)”.Inoltre l’assessore Magnacca evidenzia:” Abbiamo apprezzato l’annuncio del ministro di nuove risorse per oltre un miliardo e 200mila euro per i mini contratti di sviluppo e gli accordi di innovazione per la ricerca e lo sviluppo, oltre agli ordinari contratti di sviluppo per le imprese medio-grandi con l’annuncio del leasing sociale per consentire a tutti la possibilità di cambiare l’autoveicolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Come Regione Abruzzo abbiamo chiesto a Urso che i tagli dei finanziamenti, soprattutto per gli accordi di innovazione, siano di facile accessibilità per favorire le richiese delle piccole e medie imprese verso la ricerca e la innovazione delle aziende che rappresentano l’ossatura del tessuto produttivo abruzzese”.Nel suo intervento il Ministro Urso ha ricordato come da due anni l’Italia, assieme alla Repubblica Ceca, abbia presentato a Bruxelles un “non paper” sull’automotive ottenendo il rinvio delle super multe e anticipato la revisione del regolamento sulla CO2. Per il Ministro non è abbastanza: occorre da subito che sia pienamente riconosciuto il principio di neutralità tecnologica, anticipando l’attuazione dell’Industrial accelerator act: non si può attendere il 2029 per introdurre i requisiti Made in Europe e Low carbon’.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it