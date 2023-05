Regione Abruzzo, Autorità bacino: domani conferenza stampa ad Avezzano per apertura nuova sede

- Advertisement -

L’Aquila, 25 mag. – Domani, venerdì 26 maggio, alle 12, nella sala Picchi, palazzo regionale ex Arssa, ad Avezzano, si terrà una conferenza stampa per presentare al territorio la sede operativa territoriale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Saranno presenti il vice Presidente con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente e il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, Vera Corbelli – precisa il comunicato. Si tratta di uno sportello strategico per le amministrazioni locali, imprese e cittadini in stretta sinergia con gli uffici regionali – aggiunge la nota pubblicata. US 230525

