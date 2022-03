Regione Abruzzo, Autorità portuale: Marsilio presenta il nuovo presidente Garofalo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 30 mar. – E’ stato presentato, questa mattina, nel corso di un incontro, all’Aurum, a Pescara, il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, organismo che raggruppa i porti di Marche e Abruzzo – Lo ha nominato il ministro Giovannini – precisa la nota online. Presenti, all’incontro, anche le organizzazioni sindacali e datoriali, nonché i rappresentanti delle Camere di Commercio di Pescara e Teramo – Vincenzo Garofalo, ingegnere, 63 anni, è stato presidente dell’autorità portuale di Messina e dell’istituto autonomo case popolari della provincia messinese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “I porti abruzzesi giocheranno un ruolo importante e maggiore rispetto a quello svolto finora – ha esordito il presidente della Giunta regionale -. Il precedente presidente dell’autorità portuale non ha mostrato, nonostante le sollecitazioni, la dovuta attenzione, non soltanto per i porti abruzzesi – osserva -. Quando abbiamo dovuto programmare le risorse del fondo nazionale per la portualità, ad esempio, non c’erano progetti pronti per l’intero sistema portuale adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo tuttavia recuperato le risorse, come testimoniano gli ultimi decreti emanati dal ministero, a beneficio dei porti di Pescara e Ortona, e grazie alle forti sollecitazioni e al lavoro svolto dal commissario Pettorino, che ringrazio, durante i mesi di reggenza – viene evidenziato sul sito web. Ora abbiamo un nuovo presidente del sistema portuale, e sono sicuro, anche per la mia conoscenza personale e per la stima professionale, che sarà sicuramente un valore aggiunto – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo risorse importanti da spendere, ora dobbiamo trasformare i progetti in cantiere, come sta accadendo per la diga foranea del porto di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Per quanto riguarda il porto di Ortona – ricorda Marsilio – abbiamo finanziato i lavori, adesso siamo in attesa che il Comune proceda con il dragaggio, il potenziamento della banchine e con il collegamento ferroviario – aggiunge testualmente l’articolo online. I progetti sono in corso di definizione e saranno realizzati in collaborazione con il commissario zes. Per Ortona – conclude Marsilio – si annuncia una stagione di rilancio e di crescita per l’attività portuale”. Il nuovo presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Garofalo lavorerà in sinergia con le istituzioni del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Le infrastrutture portuali devono essere al servizio del territorio – ha detto Garofalo -. La sfida comune deve essere quella di utilizzare bene le risorse e i fondi che abbiamo a disposizione mettendo in rete tutti i soggetti interessati e le attuali opportunità di sviluppo comprese quelle delle Zone economiche speciali – precisa la nota online. Compito dell’Autorità di sistema portuale è assecondare le caratteristiche e le aspirazioni di ogni singolo porto in una visione strategica di insieme – Questo è lo spirito con cui affronterò il mio mandato”. Presenti tra gli altri il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l’assessore alle attività produttive Daniele D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. GILPET/220330

