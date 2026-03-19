Regione Abruzzo, Avezzano: Marsilio, inaugurati nuovi spazi per Day Surgery e ambulatori, avanti con servizi più efficienti e meno attese

Regione Abruzzo, ultime dal sito:AVEZZANO – Sono stati inaugurati questa mattina, all’ospedale di Avezzano, i nuovi spazi destinati alla Day Surgery e ad alcuni ambulatori rinnovati, oggetto di un intervento di riqualificazione finalizzato a migliorare l’organizzazione delle attività sanitarie e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.Alla conferenza stampa e al successivo taglio del nastro hanno partecipato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore alla salute Nicoletta Verì, l’assessore al bilancio Mario Quaglieri e il consigliere regionale Massimo Verrecchia, insieme al Direttore generale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Paolo Costanzi, ai vertici sanitari, amministratori e agli operatori della struttura ospedaliera – viene evidenziato sul sito web. I nuovi locali consentiranno di potenziare le attività chirurgiche a bassa complessità e le prestazioni ambulatoriali, migliorando l’efficienza dei percorsi di cura e contribuendo a ridurre i tempi di attesa per i pazienti.«L’intervento rappresenta un passo concreto nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale – ha dichiarato il Presidente Marsilio –. La riqualificazione degli spazi e l’ottimizzazione dei percorsi assistenziali permettono di offrire servizi più moderni ed efficienti ai cittadini. Abbiamo migliorato in modo significativo la qualità dei servizi anche nei reparti di degenza: in passato si registravano situazioni non più accettabili, come l’assenza di servizi igienici in camera, che abbiamo ritenuto doveroso superare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi garantiamo maggiore assistenza e condizioni igienico-sanitarie più adeguate – recita la nota online sul portale web ufficiale. A maggio si chiude la fase di gara per il nuovo Ospedale e a luglio contiamo di avere già l’impresa aggiudicatrice dei lavori.Dopo anni di inerzia, si è avviato un percorso concreto di riqualificazione e rilancio del sistema sanitario per l’ospedale di Avezzano».Il potenziamento delle attività della Day Surgery si inserisce nel più ampio programma di riorganizzazione dei servizi ospedalieri della ASL 1 e nel percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie del territorio, che guarda anche alla realizzazione del nuovo ospedale – Intanto, il Presidente Marsilio oggi ha voluto visitare anche i locali del pronto soccorso, per verificare direttamente lo stato delle strutture e le condizioni operative – «Un ringraziamento ai medici e a tutto il personale di questo presidio – ha commentato l’assessore Verì- punto di riferimento per un bacino di utenza molto ampio e struttura che mostra di essere attrattiva, di produrre risultati concreti e mobilità attiva – viene evidenziato sul sito web. Stiamo definendo gli atti aziendali e abbiamo approvato l’aumento del tetto di spesa per il personale, per rafforzare ulteriormente il sistema».« Continuiamo a investire nella rete ospedaliera regionale – ha aggiunto l’assessore Quaglieri – per migliorare la qualità delle prestazioni e garantire risposte sempre più adeguate ai bisogni di salute in attesa di avere tra cinque anni, un nuovo ospedale concepito come struttura all’avanguardia e tecnologicamente avanzata». k. Scolta

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it