lunedì, Dicembre 1, 2025
Regione Abruzzo, Avvio ufficiale del cantiere per la nuova seggiovia quadriposto a Ovindoli
Attualità

Regione Abruzzo, Avvio ufficiale del cantiere per la nuova seggiovia quadriposto a Ovindoli

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si terrà martedì 2 dicembre, a Ovindoli, l’avvio ufficiale del cantiere in località Genziana, Lotto 2, nell’ambito dell’ampliamento del Bacino Sciistico Monte Magnola, che prevede la realizzazione di una seggiovia quadriposto – riporta testualmente l’articolo online. L’intervento è finanziato dai Fondi FSC 2021/2027, nell’ambito della programmazione della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sarà presente il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento è alle 11:30 presso il PalaMagnola, area di partenza Telecabina Ovindoli.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

