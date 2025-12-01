Regione Abruzzo, Avvio ufficiale del cantiere per la nuova seggiovia quadriposto a Ovindoli

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si terrà martedì 2 dicembre, a Ovindoli, l’avvio ufficiale del cantiere in località Genziana, Lotto 2, nell’ambito dell’ampliamento del Bacino Sciistico Monte Magnola, che prevede la realizzazione di una seggiovia quadriposto – riporta testualmente l’articolo online. L’intervento è finanziato dai Fondi FSC 2021/2027, nell’ambito della programmazione della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sarà presente il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento è alle 11:30 presso il PalaMagnola, area di partenza Telecabina Ovindoli.

