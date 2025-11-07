Regione Abruzzo, Avviso ‘Legge 55’: Santangelo, nuove risorse per sostenere eventi culturali 2025

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:La Regione Abruzzo mette a disposizione nuove risorse attraverso l’Avviso finanziato con ‘Legge 55’, pubblicato oggi, a sostegno di eventi e programmi culturali per il 2025, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e letterario del territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’intervento è rivolto a enti pubblici, fondazioni ed enti privati senza scopo di lucro con sede sul territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione potrà aderire fino al 50% delle spese sostenute per iniziative, manifestazioni ed eventi diretti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. «Con questo Avviso investiamo concretamente sulla cultura come motore di coesione e sviluppo – ha spiegato l’assessore Roberto Santangelo – Vogliamo sostenere chi, nei comuni, nelle associazioni e nelle fondazioni, lavora ogni giorno per custodire la nostra identità e, allo stesso tempo, farla crescere con progettualità capaci di attrarre pubblici nuovi – Un’attenzione particolare andrà alle aree più fragili, perché la qualità culturale non sia un privilegio ma un diritto diffuso in tutta la regione – si apprende dalla nota stampa. »Quattro macro-aree prioritarie:valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario;crescita culturale del territorio;promozione e sostegno della storia e delle tradizioni artistiche e culturali abruzzesi;sviluppo culturale delle aree svantaggiate – Le proposte possono essere inserite da lunedì 10 novembre 2025 a giovedì 20 novembre – Consulta l’Avviso completo per conoscere requisiti, modalità e criteri di ammissibilità: https://www2.regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/content/avviso-la-presentazione-di-proposte-di-eventi-o-di-programmi-di-eventi-anno-2025

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it