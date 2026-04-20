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Regione Abruzzo, comunicato: Da oggi al via domande per i rimborsi delle spese ai malati oncologici

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Regione Abruzzo, la nuova nota online:Fino al 22 giugno è possibile presentare domanda per ottenere un contributo economico se all’interno del nucleo famigliare è presente un componente affetto da patologia oncologica – viene evidenziato sul sito web. È quanto stabilisce il nuovo avviso che l’assessorato alle Politiche sociali ha pubblicato quest’oggi, in coerenza con quanto stabilisce la legge regionale 24/2023. Il sostegno economico ha valore come contributo alle spese di viaggio, di vitto e di alloggio che le famiglie affrontano nella cura del malato oncologico – recita il testo pubblicato online. “Per le famiglie abruzzesi ci sono a disposizione 200 mila euro – afferma l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – una dotazione che permette di soddisfare un congruo numero di beneficiari – Il nostro obiettivo è dare certezza a quelle famiglie che si trovano ad affrontare spese ordinarie, extra sanitarie, nell’attuazione della cura – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un contributo che non vuole avere la pretesa di far fronte a tutti i costi che annualmente le famiglie sostengono, ma quello di ridurre l’impatto che gli stessi hanno sul bilancio famigliare”.L’anno scorso le famiglie che hanno presentato istanza sono state 177, tutte finanziate grazie all’incremento della dotazione finanziaria – si apprende dal portale web ufficiale. “Quest’anno – ricorda Santangelo – il budget è stato confermato, con la volontà di venire incontro alle richieste di tutte le famiglie richiedenti”.Nello specifico, l’avviso si rivolge oltre che ai malati oncologici anche ai trapiantati o in attesa di trapianto prevedendo una compartecipazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure nell’anno 2025. Il contributo economico è erogato su base percentuale in relazione alla tipologia di spesa e al soggetto beneficiario, persona fragile o accompagnatore, oscilla dal 50% al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo per ogni singola domanda di 2 mila euro che aumenta a 3 mila in caso di rimborso a paziente e familiare – si apprende dalla nota stampa. Le domande vanno presentate esclusivamente on line sullo sportello digitale della Regione Abruzzo, all’indirizzo sportello – recita il testo pubblicato online. regione – abruzzo – it.Contributi per famiglie con un componente affetto da patologia oncologica – Spe…

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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