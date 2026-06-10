Regione Abruzzo, comunicato: Dal ministero delle Imprese via libera alle Linee guida sul commercio ambulante

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Le Linee guida sul commercio ambulante emanate oggi dal Ministro Urso colmano una lacuna politica e amministrativa che per anni ha condizionato l’attività di centinaia di commerciati ambulanti e dei Comuni”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, alla luce del decreto che fa entrare in vigore il disciplinare ai quali i Comuni dovranno adeguarsi per il rilascio di concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Le Linee guida – aggiunge l’assessore – vanno ad incidere in maniera chiara e netta su un settore vitale per la nostra economia, ma soprattutto vanno a normalizzare un’attività che si traduce in un servizio reale ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Le concessioni, per quanto riguarda i cosiddetti mercati rionali, verranno rilasciate dietro procedura selettiva ed avranno una durata di decennale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stesso discorso, durata decennale, per le fiere storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale – È superfluo sottolineare – prosegue l’assessore Magnacca – che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di grande importante che dà certezza del diritto agli operatori economici e ai consumatori – precisa la nota online. Un atto, insomma, che ristabilisce regole e condizioni a vantaggio di un servizio migliore e qualificato”Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti: fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa; fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. “In questa sede – ricorda l’assessore alle Attività produttive – è opportuno sottolineare l’azione che la Regione Abruzzo ha portato avanti a sostegno dei commercianti ambulanti e per valorizzare le aree comunali adibite a commercio pubblico – riporta testualmente l’articolo online. L’anno scorso abbiamo pubblicato un avviso destinato a questa categoria di imprenditori con il quale abbiamo erogato contributi per circa 3 milioni di euro destinati alla riqualificazione e riammodernare della strumentazione funzionale all’attività di commercio ambulante – si apprende dalla nota stampa. L’avviso è stato un successo sia sul fronte delle istanze finanziate (92) sia sul numero complessivo delle richieste arrivate in Regione a conferma di un’attenzione particolare da parte degli operatori del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È invece ancora operativo e scade il 24 luglio un altro avviso con il quale i Comuni con popolazione tra i 15 mila e i 45 mila abitanti possono presentare domanda per la riqualificazione, l’ammodernamento e la valorizzazione dei mercati rionali coperti presenti sul territorio comunale”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it