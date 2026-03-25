Regione Abruzzo, comunicato: Dal Primo aprile accesso al Centro per l’impiego di Pescara solo con prenotazione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Nuovi servizi e nuovo modello organizzativo per il Centro per l’impiego di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Da mercoledì 1° aprile gli utenti saranno ricevuti negli uffici di via Passolanciano solo a seguito di prenotazione che dovrà essere fatta via email all’indirizzo cpi.pescara@regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it allegando un documento d’identità. A ricevere l’email di prenotazione dell’utenza ci sarà un operatore del CPI che comunicherà a stretto giro al richiedente il giorno e l’ora dell’appuntamento negli uffici.Il ricevimento a seguito di appuntamento risponde ad un’esigenza di razionalizzazione e migliore fruizione dei servizi del Centro per l’impiego e vuole evitare all’utente di sostenere file interminabili per avere o richiedere un semplice documento o attestazione che può essere ritirato nel giro di pochi minuti – La personalizzazione dei servizi dell’utente è solo una delle novità del Centro per l’impiego, che s’inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione dell’ufficio con l’organizzazione di incontri e workshop che durante l’anno coinvolgeranno lavoratori, disoccupati e imprese – L’obiettivo è ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, ma soprattutto mettere a disposizione di aziende e lavoratori l’esperienza acquisita dagli operatori dei Cpi – precisa il comunicato. A livello regionale, il Centro per l’impiego di Pescara sarà apripista di questo nuovo modello organizzativo che è intenzione replicare nei prossimi mesi in tutti i centri per l’impiego dislocati sul territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’altra importante novità è l’acquisizione on line del modello C2 storico che traccia il curriculum lavorativo di ogni lavoratore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal primo aprile sarà possibile reperirlo dal sito borsalavoro – regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it, accedendo con SPID. Ad accesso avvenuto, il sito chiede di scegliere il profilo per il quale si vuole operare – L’utente deve entrare come “lavoratore”, completare i dati richiesti e a quel punto sul menu è possibile scaricare o stampare il C2 storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Procedura per scarica il C2 storico

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it