Regione Abruzzo, comunicato: Dall’Abruzzo ad Assisi: Marsilio, il presepe in ceramica di Castelli e l’albero dell’Aquila illuminano il Natale di San Francesco

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Un viaggio di luce, arte e fede unisce di nuovo due luoghi simbolo della spiritualità italiana – si legge sul sito web ufficiale. Dall’Abruzzo ad Assisi arriva il Presepe Monumentale di Castelli, capolavoro in ceramica che porta con sé il calore delle mani artigiane e l’emozione di un’intera comunità coì come dalla Città dell’Aquila è giunto il grande albero di Natale che sarà addobbato nella piazza inferiore del Sacro Convento della città umbra – viene evidenziato sul sito web. “Con grande emozione – ha commentato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – accompagniamo questo prezioso presepe in ceramica ad Assisi – aggiunge la nota pubblicata. Simbolo dell’autentica tradizione abruzzese da Castelli fino alla città di S. Francesco, dopo averlo esposto in Vaticano a piazza S. Pietro – riporta testualmente l’articolo online. Il Natale come ci ha ricordato Papa Francesco quando il Vaticano scelse lo stesso presepe per esporlo a Roma, è il tempo in cui riscopriamo la pace, la gioia e la forza che nascono dalla semplicità. È l’invito ad essere umili, a sentirci parte di una comunità che trova senso nel condividere e nel donare – Il presepe, frutto del talento e della devozione delle nostre maestranze artistiche, rappresenta un segno di fraternità che l’Abruzzo offre a tutti i pellegrini e ai visitatori che si recheranno ad Assisi in questo tempo di festa – viene evidenziato sul sito web. Con questo gesto vogliamo rinnovare quel legame profondo che unisce l’Abruzzo ad Assisi, S. Francesco a S. Celestino V, la Perdonanza alla basilica di S. Maria degli Angeli – precisa il comunicato. Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questa esposizione”.L’annuncio stamattina, a L’Aquila, nella Basilica di S. Maria di Collemaggio, alla presenza di mons. Michele Fusco, delegato dei Vescovi d’Abruzzo per gli eventi in onore di S. Francesco, del consigliere regionale Carla Mannetti, di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, di Rinaldo Seca, sindaco di Castelli (TE), di Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, di Enrico Ricci, presidente Ance Abruzzo, del vice preside del Liceo artistico “Grue” di Castelli (TE) e una rappresentanza dei Vigili del Fuoco – riporta testualmente l’articolo online. L’inaugurazione con la benedizione del presepe e dell’albero di Natale è prevista l’8 dicembre dopo la celebrazione eucaristica delle ore 17 nella Basilica di S. Francesco, presieduta dal Vescovo di Teramo- Atri e delegato CEAM per l’evento, S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e del Liceo Artistico “F. A. Grue”. L’esposizione rimarrà visitabile fino al 3 febbraio 2026.Il Presepe Monumentale di Castelli non è soltanto un’opera d’arte: è una storia d’amore per la terra d’Abruzzo in dono ad Assisi, un racconto di speranza plasmato nell’argilla – viene evidenziato sul sito web. Il presepe nato negli anni Sessanta tra le aule dell’Istituto d’Arte “F. A. Grue” di Castelli (oggi Liceo Artistico per il Design), è una straordinaria opera collettiva: 54 statue in ceramica policroma, modellate e decorate dagli studenti e dai maestri (prof. Serafino Mattucci e i docenti Gianfranco Trucchia e Roberto Bentini) che hanno reso celebre nel mondo la maiolica castellana – si apprende dal portale web ufficiale. “Quello che oggi abbiamo presentato – ha aggiunto il consigliere Carla Mannetti – è la conferma di un legame spirituale profondo che unisce l’Abruzzo ad Assisi – precisa il comunicato. La nostra è una terra in cui lo spirito francescano è vivo e radicato: basti pensare al Beato Tommaso da Celano, a San Bernardino da Siena e a San Giovanni da Capestrano – riporta testualmente l’articolo online. ”Figure cilindriche, colori vivi — giallo, blu, verde e manganese (grigio – argento) — e volti che raccontano la semplicità del popolo abruzzese: tutto parla di un’umanità vera, concreta, che trova nella Natività il suo centro – L’opera mescola la tradizione della ceramica castellana con richiami all’arte antica — greca, sumerica, egizia — e un’impostazione più contemporanea e sperimentale grazie alle forme delle statue che, in alcuni casi, sono composte da moduli ad anelli sovrapposti che formano busti cilindrici. Dopo aver incantato il pubblico a Roma, nei Mercati di Traiano e in Piazza San Pietro, ma anche in località estere come Gerusalemme, Betlemme e Tel Aviv (non tutte le statue sono sempre state esposte: gli spostamenti, le mostre, le condizioni materiali hanno imposto scelte di selezione), l’opera, con 10 figure selezionate, approda ora ad Assisi per celebrare le festività del S. Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una scelta simbolica: dal borgo delle ceramiche al cuore del messaggio francescano, nel segno della pace e della fraternità universale – L’albero di Natale proveniente dal capoluogo abruzzese è un Cedrus atlantica glauca o cedro dell’Atlante glauco (tagliato previa autorizzazione dunque non ha comportato danni all’ambiente né al patrimonio arboro locale) proveniente dal territorio del Comune dell’Aquila, è alto circa 13 metri ed è stato donato al Comune dell’Aquila dall’azienda cittadina “Cordeschi giardinaggio” per volere del titolare Samuele Cordeschi. L’albero è stato trasportato, in spirito di collaborazione tra Istituzioni, dagli uomini del Comando dei Vigili del fuoco dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. DICHIARAZIONE SINDACO DELL’AQUILA PIERLUIGI BIONDI“Il dono dell’albero di Natale al Sacro Convento di Assisi – ha detto il sindaco Biondi – è un segno concreto del legame spirituale, umano e istituzionale che unisce profondamente le nostre due città. Un rapporto che, negli ultimi mesi, si è rafforzato attraverso tappe significative: dalla firma del Patto tra la Basilica di Collemaggio e la Porziuncola, al conferimento del Premio del Perdono alla comunità assisana, fino all’onore che ho avuto, il 4 ottobre scorso, di accendere la lampada votiva sulla tomba di San Francesco, in rappresentanza di tutti i Comuni italiani – precisa il comunicato. Questo cedro azzurro diventa oggi un ponte ideale tra L’Aquila e Assisi per dare continuità a un percorso condiviso fondato sui valori universali della pace, del perdono e della fraternità, che trovano in San Francesco e in San Pietro Celestino due radici comuni e due fari spirituali – precisa la nota online. Ringrazio i Vigili del Fuoco dell’Aquila per aver provveduto al trasporto e alla consegna e Samuele Cordeschi, che si occupa di giardinaggio, per averlo messo nelle disponibilità del Comune”.DICHIARAZIONE DELL’ARCIVESCOVO METROPOLITA DELL’AQUILAEsprimo la mia gratitudine alle Istituzioni che hanno voluto partecipare al Natale di Assisi con i simboli tradizionale del Natale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolar modo l’albero di Natale donato dalla nostra Città – come ricordava papa Benedetto XVI in un suo discorso – è «segno e richiamo» della luce divina che «continua a risplendere su di noi e a illuminare ogni uomo che viene al mondo, specialmente quando dobbiamo attraversare momenti di incertezza e difficoltà». L’Aquila, capitale della misericordia e del perdono, ha attraversato gravi momenti di difficoltà ma oggi che vive la sua rinascita spirituale, architettonica e culturale è giustamente abilitata a donare quella luce ritrovata dopo tanto buio al mondo attraverso la presenza del bellissimo cedro natalizio nella città di S. Francesco – aggiunge testualmente l’articolo online. DICHIARAZIONE PRESIDE LICEO GRUE“Il presepe di Castelli è un racconto di comunità e speranza — afferma il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “F. A. Grue”, Giovanna Falconi — portarlo ad Assisi significa condividere con l’Italia e con il mondo l’identità più autentica dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’arte e la fede si incontrano in questa esposizioneperché ogni figura del presepe è nata dalle mani e dal cuore di giovani artisti che hanno saputo tradurre la tradizione in linguaggio contemporaneo – recita il testo pubblicato online. La ceramica di Castelli, con la sua umanità semplice e vera — conclude Falconi — parla la stessa lingua di Francesco: quella della fiducia e della pace”. DICHIARAZIONE CUSTODE SACRO CONVENTO ASSISI FR. MARCO MORONI“Esprimo la mia profonda gratitudine alla Regione Abruzzo che, nelle sue molteplici espressioni – istituzioni e imprese, enti pubblici e professionisti, Chiesa e società civile – ha accolto con entusiasmo l’opportunità di proseguire la preziosa collaborazione con noi frati della Basilica di San Francesco in Assisi – precisa il comunicato. Questo avviene nello stesso anno in cui l’Abruzzo è stato protagonista dei festeggiamenti del 4 ottobre, offrendo l’olio per la lampada votiva sulla tomba del Santo – riporta testualmente l’articolo online. Parlo di ‘entusiasmo’ perché l’arrivo del presepe monumentale dell’Istituto A. Grue di Castelli e del magnifico cedro proveniente da L’Aquila rappresentano imprese complesse, sia dal punto di vista amministrativo che pratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questi progetti hanno richiesto pazienza, risorse e una tenacia straordinaria, che solo un autentico entusiasmo ha potuto sostenere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche di fronte a difficoltà che sembravano insormontabili, gli amici abruzzesi non si sono arresi, dimostrando ancora una volta la loro proverbiale forza e gentilezza – Rinnovando il nostro sentito ringraziamento, auspico che questa presenza natalizia dell’Abruzzo ad Assisi sia non solo un dono, ma anche un’occasione di arricchimento per la comunità regionale, in questo anno speciale in cui celebriamo l’anniversario del Cantico delle creature – recita la nota online sul portale web ufficiale. La bellezza della natura e il fascino dell’arte, che l’Abruzzo ci offre attraverso il presepe monumentale e l’albero di Natale, possano ispirarci – in sintonia con la vita e la testimonianza di San Francesco – a coltivare uno spirito di responsabilità nella cura della casa comune e a diventare artigiani di armonia e bellezza nelle relazioni interpersonali, sociali e professionali”.

