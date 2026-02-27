Regione Abruzzo, comunicato: Dall’Abruzzo la spinta all’auto autonoma e sostenibile

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Questa mattina l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca ha partecipato a L’Aquila al momento di confronto organizzato dal Consorzio Radio Labs e dal Centro di Eccellenza Ex-EMERGE dell’Università dell’Aquila sul tema: “L’ecosistema innovativo della Regione Abruzzo per una guida connessa, autonoma e più sicura”.“Il futuro dell’automobile passa dall’Abruzzo nella convinzione che la mobilità del domani prossimo sarà connessa, autonoma, sostenibile e soprattutto sicura – si apprende dal portale web ufficiale. L’Abruzzo ha scelto di non subire l’innovazione, ma di guidare l’evoluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione Abruzzo – commenta l’assessore Tiziana Magnacca – attraverso l’accordo per l’innovazione sottoscritto con il Mimit ha dato il via in questa regione al primo ecosistema europeo basato sulle sinergie tecnologiche fra i settori spaziale e automotive – Percorso per favorire nuove opportunità di crescita e sviluppo sia in termini culturali e sia industriali ed oggi sono stati presentati i risultati raggiunti dal centro P-Car di Radiolabs che punta a diventare il primo centro indipendente in Europa per la validazione e certificazione dei sistemi di guida autonoma basati su tecnologie satellitari”.L’assessore nel corso del suo intervento ha ribadito come “la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, con l’Agenzia Spaziale Europea, con il sistema universitario e con il Polo Automotive Abruzzo dimostra che l’Abruzzo è capace di lavorare in una logica di filiera lunga e integrata, agganciata alle grandi strategie europee – si apprende dalla nota stampa. La Regione supporterà in raccordo anche con MIMIT, ASI e ESA i nuovi progetti che mirano a consolidare il laboratorio potenziando le sue attività al fine di essere sempre di più un punto di riferimento a livello europeo”.Infine l’assessore ha sostenuto che Regione Abruzzo “ha sempre creduto in un modello di innovazione collaborativa: università, centri di ricerca, grandi player industriali, PMI, stakeholder pubblici e utilizzatori finali – precisa il comunicato. È questo il metodo che consente ai territori di essere competitivi a livello globale – Regione che ha svolto e continua a svolgere un ruolo preciso: creare le condizioni perché l’innovazione diventi sviluppo industriale stabile e occupazione qualificata – viene evidenziato sul sito web. Lo abbiamo fatto sostenendo una strategia che integra due pilastri del nostro piano industriale regionale: il comparto automotive, storicamente centrale per l’economia abruzzese; e il settore aerospaziale, in forte crescita tecnologica e ad altissimo valore aggiunto”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it