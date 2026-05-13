Regione Abruzzo, comunicato: Delegazione Abruzzo a Praga per consolidare offerta turistica

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Porta dritto nel cuore della Repubblica Ceca l’ultima missione istituzionale della Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo – una delegazione della quale è in visita a Praga insieme con una rappresentanza delle Camere di commercio L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra i soggetti promotori per il consolidamento delle attività di internazionalizzazione e promozione del comparto turistico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma della missione prevede una serie di appuntamenti istituzionali e operativi finalizzati a rafforzare i rapporti con il mercato ceco e a creare nuove opportunità di collaborazione per gli operatori abruzzesi – precisa la nota online. Nell’ambito dell’iniziativa, i delegati della Regione Abruzzo incontreranno Michael Veber, direttore esecutivo dell’associazione nazionale delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca – si legge sul sito web ufficiale. Cuore operativo della missione sarà poi l’appuntamento in programma presso la Camera di Commercio Italo-Ceca che prevede un approfondimento dedicato al contesto socio-economico locale e alle prospettive di sviluppo delle relazioni commerciali e turistiche tra Abruzzo e Repubblica Ceca e, a seguire, un workshop B2B, focalizzato su quattro asset strategici dell’offerta regionale: montagna estiva, turismo active, turismo enogastronomico e destinazioni balneari – precisa il comunicato. Un’offerta variegata, rappresentata da sette operatori abruzzesi presenti: Regent Hotel Pescara, Abruzzo Travelling, Dmc Costa dei Trabocchi, Dmc Marsica e Appennini for All, Civitarese Viaggi, T.O. Pallenium – Ferrovia dei Parchi, che avranno modo di incontrare oltre venti buyer cechi per confrontarsi e stringere trattative commerciali.“Con la missione a Praga intendiamo proseguire il lavoro di promozione internazionale dell’Abruzzo su mercati europei strategici, consolidando relazioni istituzionali e commerciali fondamentali per la crescita del nostro comparto turistico – spiega Daniele D’Amario, sottosegretario con delega al Turismo – La Repubblica Ceca rappresenta un bacino di particolare interesse per la nostra regione, tenuto conto anche del volo diretto dall’aeroporto internazionale d’Abruzzo verso la capitale ceca, grazie a una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche, turismo attivo, outdoor, enogastronomia e destinazioni balneari di qualità”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it