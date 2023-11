Regione Abruzzo, comunicato: DEPUTAZIONE ABRUZZESE STORIA PATRIA: QUARESIMALE, SODDISFAZIONE NOMINA PROF. RICCI A VICE PRESIDENTE

Dal sito della Regione Abruzzo:

– L’Aquila, 22 nov. “Esprimo grande soddisfazione e formulo gli auguri di buon lavoro al prof. Roberto Ricci per la nomina a vice Presidente della Deputazione abruzzese di Storia Patria – si apprende dal portale web ufficiale. Un importante riconoscimento alla sua attività di apprezzato studioso e cultore di storia locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un uomo di grande equilibrio, dalla cultura sconfinata, un vanto per Campli e per la provincia di Teramo”. Così l’assessore regionale Pietro Quaresimale ha salutato la prestigiosa nomina che a distanza di anni, dopo i precedenti illustri di Francesco e Domenico Maria Savini, torna a un teramano, docente di Storia e Filosofia presso il liceo Classico Delfico di Teramo E dottore di ricerca in Scienze sociali All’università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara – si legge sul sito web ufficiale.

“Il professor Ricci – ha aggiunto l’assessore – saprà cogliere con lo spirito giusto la nuova sfida con serietà e abnegazione, con passione e determinazione, valori che hanno sempre contraddistinto la sua attività di studioso”. K.S. 231122

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it