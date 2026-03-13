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Regione Abruzzo, comunicato: Digitale Facile: martedì all’Aquila la presentazione del potenziamento dei servizi digitali ai cittadini

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:La Regione Abruzzo e la società Abruzzo Progetti presentano il potenziamento della rete “Punto Digitale Facile”, il servizio gratuito di assistenza e formazione dedicato ai cittadini per facilitare l’utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali nella vita quotidiana – L’appuntamento è fissato per martedì 17 marzo 2026 alle ore 10.00 all’Auditorium di Palazzo Silone “P. Gioia”, a L’Aquila – L’iniziativa rappresenta un momento di confronto sui risultati raggiunti e sulle prospettive di sviluppo della rete regionale che, attraverso i facilitatori digitali, offre supporto concreto ai cittadini nell’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, nell’utilizzo dello SPID, della posta elettronica, dei pagamenti digitali e di numerose altre applicazioni utili nella vita di tutti i giorni.L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo Pierluigi Biondi e dell’assessore regionale al Bilancio, Personale, Patrimonio e Informatica Mario Quaglieri.Seguirà l’introduzione ai lavori del direttore generale della Regione Abruzzo Vincenzo Rivera, che illustrerà il quadro istituzionale e la governance regionale – si apprende dalla nota stampa. Interverrà inoltre Anna Ferracuti, rappresentante del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un focus sul tema dell’inclusione digitale a livello nazionale – Nel corso della mattinata saranno presentati i risultati raggiunti dal progetto in Abruzzo e le sfide future, con l’intervento di Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti, oltre a momenti dedicati alle testimonianze dei facilitatori digitali che operano quotidianamente nei punti attivi sul territorio – recita il testo pubblicato online. L’incontro rappresenta un’occasione per valorizzare una rete di servizi che mira a ridurre il divario digitale e ad accompagnare cittadini di tutte le età nell’utilizzo consapevole delle tecnologie – si apprende dalla nota stampa. Il progetto “Punto Digitale Facile” offre assistenza e formazione gratuita ed è attivo su tutto il territorio regionale – Informazioni sui punti operativi e sui servizi disponibili sono consultabili sul sito puntodigitalefacile – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it.  Inoltre, all’ingresso di Palazzo Silone sarà presente un facilitatore digitale a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni e orientamento sui servizi della rete Digitale Facile –  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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