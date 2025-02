Regione Abruzzo, comunicato: Digitalizzazione: Marsilio all’evento Anci Abruzzo – Pagopa sull’innovazione nei servizi pubblici

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 22 gennaio – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato oggi, a L’Aquila, all’evento promosso da ANCI Abruzzo e PagoPA S.p.A.Un’importante occasione di confronto sulla trasformazione digitale e sul ruolo strategico delle piattaforme centrali per l’innovazione nei servizi pubblici.L’incontro ha approfondito lo stato della digitalizzazione in Abruzzo e il ruolo delle piattaforme PagoPA, IO e SEND nel migliorare l’efficienza amministrativa e l’accesso ai servizi pubblici.La presenza di Marsilio ha confermato l’impegno della Regione nel favorire l’innovazione tecnologica per semplificare il rapporto tra enti e cittadini, promuovendo soluzioni digitali integrate per una gestione più moderna ed efficace – si apprende dalla nota stampa. L’incontro ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e rappresentanti del settore, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di digitalizzazione del territorio abruzzese e sulle opportunità offerte dalle soluzioni integrate di PagoPA, tra cui pagoPA (per i pagamenti elettronici), IO (l’app dei servizi pubblici) e SEND (il Servizio Notifiche Digitali).Sono stati approfonditi i benefici derivanti dall’adozione di strumenti digitali per migliorare l’efficienza amministrativa, semplificare l’accesso ai servizi e favorire una maggiore interazione tra enti pubblici e cittadini.L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per condividere esperienze, buone pratiche e strategie innovative, con l’obiettivo di accelerare il processo di digitalizzazione nei territori e creare un ecosistema amministrativo sempre più efficiente e interconnesso – riporta testualmente l’articolo online. K.S.270225

