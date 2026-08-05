Regione Abruzzo, comunicato: Digitalizzazione PMI: domani incontro a Chieti, il 7 webinar con Confesercenti

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Dopo la partecipata tappa inaugurale di Vasto prosegue “L’Abruzzo in evoluzione”, la campagna informativa promossa dalla Regione Abruzzo per presentare le opportunità offerte dall’Avviso FESR “Digitalizzazione delle PMI”.Domani, giovedì 6 agosto, alle ore 17, nuovo appuntamento presso il centro commerciale Centauro di Chieti – precisa la nota online. All’incontro interverranno l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca e il funzionario del dipartimento Attività produttive Daniele Antinarella, che illustreranno le opportunità offerte dall’Avviso “Digitalizzazione delle PMI” fornendo indicazioni operative per la predisposizione delle domande – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La campagna proseguirà venerdì 7 agosto, alle ore 11.30, con un webinar organizzato da Confesercenti Abruzzo, al quale prenderanno parte il presidente di Confesercenti Abruzzo Daniele Erasmi, il direttore del dipartimento Attività produttive, Germano De Sanctis e il direttore di Confesercenti Lido Legnini – precisa la nota online. Previsto anche un saluto dell’assessore Tiziana Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. L’incontro rappresenterà un’occasione di confronto con il mondo del commercio per approfondire le opportunità offerte dalla misura e favorire la più ampia partecipazione degli operatori interessati – Per partecipare al webinar è necessario registrarsi compilando il form disponibile sul sito confesercentiabruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it.La campagna “L’Abruzzo in evoluzione” riprenderà a settembre con nuovi appuntamenti in diversi comuni delle quattro province abruzzesi, per accompagnare imprese e professionisti nella conoscenza dell’Avviso e favorire una corretta preparazione delle domande in vista dell’apertura dello sportello, fissata alle ore 10 del 21 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Iscrizione al webinar di verdì 7 agosto

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it