Regione Abruzzo, comunicato: Dimore storiche: Palazzo Dèlfico aperto al pubblico per Giornata nazionale

La Biblioteca regionale partecipa all’iniziativa promossa dall’Associazione dimore storiche italiane

Pescara, 19 mag. – C’è anche un pezzo di patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo nella XII edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche in programma domenica 22 maggio – riporta testualmente l’articolo online. Tra le dimore inserite nell’elenco predisposto dall’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) c’è infatti, a Teramo, Palazzo Dèlfico che da anni ospita la biblioteca regionale Melchiorrre Dèlfico – Proprio in occasione della Giornata nazionale dedicata alle dimore storiche la struttura culturale regionale aprirà i battenti al pubblico grazie soprattutto alla disponibilità del personale che lavora nella biblioteca: saranno infatti i dipendenti a guidare i visitatori nel tour che permetterà di conoscere e apprezzare il patrimonio libraio della biblioteca e ammirare i tesori culturali e architettonici di Palazzo Delfico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Attualmente la biblioteca conta circa 260.000 tra volumi e opuscoli e possiede, tra l’altro, una raccolta d’arte di notevole importanza e valore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal 1949 al 2017 la “Dèlfico” è stata amministrata dalla Provincia di Teramo – Dal 2017, per effetto della riforma “Delrio”, la Biblioteca è stata trasferita alla Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la giornata di domenica 22 maggio è possibile ottenere informazioni e fissare prenotazioni al numero telefonico 0861252744 o inviare un’email all’indirizzo: biblioteca – si legge sul sito web ufficiale. te@regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it. IAV 220519

