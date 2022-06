Regione Abruzzo, comunicato: Dipendenze patologiche: si è insediato oggi l’Osservatorio regionale

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Il 17 novembre giornata regionale sulle dipendenze

- Pubblicità -

Pescara, 9 giu. Si è insediato questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione, l’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, istituito con decreto del presidente della Giunta regionale e previsto dalla legge regionale n.37 del 7 dicembre 2020. Si tratta di una legge che punta alla prevenzione e sul trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, con la finalità di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione – Tra le dipendenze sono ricomprese il disturbo da gioco d’azzardo, le dipendenze da sostanze come bevande alcoliche, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, le “nuove sostanze”, gli antidolorifici, le dipendenze tecnologiche da internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia e altre dipendenze comportamentali oltre a shopping compulsivo e ipersessualità.

L’Osservatorio regionale sulle dipendenze funge, pertanto, da organo di monitoraggio della Giunta regionale per le attività previste dalla legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stata anche individuata la data del 17 novembre come giornata regionale sulle dipendenze patologiche – si apprende dalla nota stampa. E’ una legge molto innovativa che pone l’Abruzzo all’avanguardia nell’ambito delle dipendenze patologiche – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo è quello di evitare la parcellizzazione degli interventi ed è per questo che sono state messe insieme tutte le figure professionali che trattano questo tema non soltanto sotto l’aspetto sanitario ma anche attraverso i servizi delle dipendenze delle quattro ASL, il dipartimento regionale della Salute oltre ai servizi sociali della Regione senza dimenticare il terzo settore, le comunità terapeutiche, le associazioni che offrono assistenza, il mondo forense e quello della scuola – viene evidenziato sul sito web. Verranno programmati interventi ben precisi che prevedono sia il livello della prevenzione, che quelli della cura e della riabilitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US/220609

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it