Regione Abruzzo, comunicato: Direttiva Bolkestein, Marsilio: “Tutelare i trabocchi, patrimonio unico non paragonabile ad altre strutture ricettive”

Roma 22 feb. – “La Regione Abruzzo sostiene con forza la lotta per escludere i trabocchi dalla direttiva Bolkestein, poiché non possono essere considerati alla stregua di una struttura ricettiva qualsiasi.” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo al convegno “Bolkestein e Trabocchi”, organizzato questo pomeriggio a Roma presso la sala della Camera dei Deputati. “I caratteristici trabocchi, per i quali è stata proposta anche la candidatura a patrimonio dell’UNESCO, rappresentano infatti un’eccezionalità”, ha proseguito Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di strutture uniche del panorama culturale della nostra regione, della nostra Italia e della nostra costa adriatica – La storia dei trabocchi è arrivata fino a noi grazie all’impegno di famiglie che, per generazioni, hanno saputo tramandare l’arte e la cultura necessarie a preservare queste antiche e delicate strutture – si apprende dalla nota stampa. Siamo impegnati- ha concluso Marsilio- per ottenere questo riconoscimento da parte del Governo e della Commissione europea per fare in modo che i trabocchi vengano tutelati nella loro specificità.” USFS230222

