Regione Abruzzo, comunicato: Disabilità: Quaresimale a Expoaid, inclusione necessaria per crescita comunità

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 22 set. – “La vera sfida culturale è far capire che la disabilità è una responsabilità che deve essere assunta e condivisa da tutta la comunità”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, a margine dell’evento “Exopaid – Io, persona al centro”, in svolgimento a Rimini – precisa la nota online. L’assessore Quaresimale ha partecipato, in rappresentanza dell’Abruzzo, alla sessione plenaria di apertura dell’evento sottolineando l’azione dell’assessorato regionale “verso la condivisione della disabilità”.

“In questi anni – ha detto Quaresimale – la politica dell’inclusione è stata al centro della nostra azione, non solo garantendo risorse nazionali e regionali in favore di famiglie e associazioni, ma incentivando la cultura dell’inclusione come elemento fondamentale per la crescita della nostra comunità. Abbiamo sempre prediletto il terreno del confronto proprio per capire come l’amministrazione può muoversi per rendere più agevole e soprattutto dignitosa la vita dei più fragili – precisa la nota online. Lo abbiamo fatto nella realizzazione del Piano sociale, strumento fondamentale per l’inclusione di ogni genere, e lo facciamo tutti i giorni recependo le istanze che ci provengono dai territori – precisa la nota online. Non è un’opera semplice e qualche volta non riusciamo a dare quelle risposte che il mondo della disabilità si aspetta, ma è necessario proseguire con l’obiettivo di migliorare e mettere in campo vere e concrete azioni inclusive”.

Alla manifestazione di Rimini con l’assessore regionale era presente anche una rappresentanza di ragazzi di Rurabilandia, la fattoria didattica e sociale che fornisce servizi a ragazzi e bambini con disabilità per l’inclusione lavorativa nel campo dell’agricoltura – si apprende dal portale web ufficiale. “A Rimini – ha concluso Quaresimale – i ragazzi di Rurabilandia hanno ricambiato la visita che il Ministro Locatelli fece loro quando venne ospite in Abruzzo”. IAV 230922

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it