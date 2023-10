Regione Abruzzo, comunicato: Disastri naturali: prevenire, conoscere, ridurre

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Aquila 11 ott.-Convegno all’Aquila promosso da Agenzia di PC, Univaq e Accademia Medica L’Aquila, 11 ottobre 2023 – L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con l’Accademia Medica della provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi”, ha organizzato un convegno aperto al pubblico dal titolo “Disastri naturali: prevenire, conoscere, ridurre” che si terrà il giorno 13 ottobre, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna “Alessandro Clementi” dell’Università dell’Aquila (viale Nizza 14). L’evento si tiene in concomitanza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Relatori: Franco Marinangeli – Referente Sanitario Regionale per le maxiemergenze Regione Abruzzo: La cultura delle maxiemergenze e l’importanza dell’autoprotezione Gennaro Tornatore – Direttore Regionale Abruzzo dei Vigili del Fuoco: L’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle maxiemergenze Mauro Casinghini – Direttore Protezione Civile Regione Abruzzo: – Le nuove catastrofi Daniele Perilli – Presidente Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo: .– Quando l’escursione diventa un disastro – riporta testualmente l’articolo online. GIZZI/PC/231011

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it